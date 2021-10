Sul set diil produttore Nate Moore ha ammesso alla stampa che non si aspettava un tale successo per alcuni personaggi secondari dicome Shuri e Okoye.

Ha infatti spiegato quanto segue:

Quando abbiamo lavorato a Black Panther, non ci aspettavamo che Okoye o Shuri sarebbero diventate così popolari. E invece tutto a un tratto ci siamo ritrovati a pensare: “Beh, non sarebbe male vedere Okoye e Shuri in Avengers”. In questo senso il giudizio del pubblico ci è stato d’aiuto.