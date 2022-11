Black Panther 2, il regista rivela che Aquaman ha spianato la strada alla caratterizzazione di Namor

In un’intervista con Uproxx, Ryan Coogler, regista di Black Panther: Wakanda Forever (LEGGI LA RECENSIONE), ha rivelato che Aquaman ha influenzato il modo in cui è stato caratterizzato il villain del film, Namor (Tenoch Huerta).

Ecco le sue parole:

Penso che il fatto che Aquaman sia uscito in tutto il mondo, nel linguaggio cinematografico, e che abbia avuto successo sul mercato, sia stato per noi un’ottima guida indiretta per approfondire gli aspetti che rendevano Namor diverso da Aquaman. Lo abbiamo fatto semplicemente per rispetto nei confronti del pubblico, visto che molte persone hanno visto il film [di James Wan] e lo amano.

Era nostro compito, ovviamente, abbassare la testa e mettere i paraocchi e fare il nostro film, ma anche avere un senso di consapevolezza di ciò che il mercato troverebbe allettante e a cui potrebbe essere interessato. Penso che sia sempre meglio dare alla gente qualcosa di diverso, che sia anche unico. Volevamo quindi sottolineare gli aspetti che rendono questi due personaggi diversi l’uno dall’altro, perché hanno molte altre somiglianze nei fumetti.

Perciò ci siamo detti: “Deve indossare i pantaloncini verdi. Deve avere le caviglie alate. Deve essere relativamente arrogante. Deve essere longevo. Deve essere figlio di due mondi, senza adattarsi a nessuno dei due. Deve essere molto sicuro di sé e molto pericoloso“. Nei fumetti, Namor è sempre in grado di sostenere ciò che dice.