Black Panther: Wakanda Forever

si avviano verso la conclusione, e in questi giorni la produzione è in corso a Puerto Rico.





Le riprese di

Non è la prima volta che un film dei Marvel Studios viene girato sull’isola: in Captain America: Civil War, la location è stata utilizzata per rappresentare Lagos. Inoltre, in un primo momento la serie The Falcon and the Winter Soldier doveva essere girata sull’isola ma a causa dei frequenti terremoti i piani sono cambiati.

Secondo quanto riporta CosmicCircus, l’area dove si stanno svolgendo le riprese è quella dell’ex Ritz Carlton Hotel and Casino a San Juan, chiuso dal 2017 dopo che gli uragani Irma e Maria hanno devastato Puerto Rico. I Marvel Studios sono al lavoro da un mese per allestire i set dentro l’hotel, utilizzando gli interni dell’albergo che ricordano quelli di un palazzo reale. Le riprese vere e proprie sono iniziate il 18 e proseguiranno fino al 23 marzo, la produzione ha ingaggiato numerose comparse di tutte le etnie: europei, latinoamericani, neri e caraibici. Secondo il sito, che ha condiviso anche un video del set, è possibile che le scene in questione facciano parte di un flashback ambientato all’epoca della colonizzazione delle Americhe (sedicesimo/diciassettesimo secolo).

L’uscita del film è prevista per ll’11 novembre 2022.

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever verrà interpretato da Letitia Wright, Danai Gurira e Daniel Kaluuya oltre che Dominique Thorne.