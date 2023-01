Black Panther: Wakanda Forever, guarda una scena eliminata dal cinecomic Marvel

Con l’avvicinarsi dell’arrivo di Black Panther: Wakanda Forever in streaming su Disney Plus e in Digital HD, IGN ha avuto la possibilità di pubblicare, in esclusiva, una scena eliminata del cinecomic dei Marvel Studios.

La potete ammirare direttamente qua sotto!

Queen Okoye? Watch this exclusive deleted scene from Black Panther: Wakanda Forever, available on digital February 1. pic.twitter.com/qIE9fdnCn4 — IGN (@IGN) January 30, 2023

Black Panther: Wakanda Forever, il nuovo film Marvel Studios diretto da Ryan Coogler e prodotto da Kevin Feige e Nate Moore, dal 9 novembre nelle sale italiane distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Nel film Marvel Studios Black Panther: Wakanda Forever, la Regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (tra cui Florence Kasumba) lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T’Challa. Mentre gli abitanti del Wakanda cercano di comprendere il prossimo capitolo della loro storia, gli eroi devono riunirsi con l’aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) e di Everett Ross (Martin Freeman) e forgiare un nuovo percorso per il regno del Wakanda. Il film presenta Tenoch Huerta nel ruolo di Namor, re di Talokan, ed è interpretato anche da Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livinalli.

Dal primo febbraio sarà disponibile anche in streaming su Disney Plus.

