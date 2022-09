Black Panther: Wakanda Forever, Tenoch Huerta non sapeva nuotare prima di ottenere il ruolo di Namor

In una recente intervista con Life and Style, Tenoch Huerta ha parlato del suo ruolo di Namor in Black Panther: Wakanda Forever facendo un’ammissione particolare.

L’attore ha spiegato che quando Ryan Coogler gli ha offerto il ruolo, ha dovuto sviare una domanda sulle sue abilità di nuoto:

Gli ho detto che non ero mai affogato, poi sono tornato dai miei agenti.

Sapeva che se avesse ammesso che non sapeva nuotare, avrebbe potuto perdere il ruolo. “Meglio dire di sì e poi improvvisare” ha aggiunto l’attore che dopo aver ottenuto il ruolo ha preso parte a otto mesi di lezioni di nuoto.

L’uscita del film è prevista per l’11 novembre 2022 negli Stati Uniti, per il 9 novembre in Italia.

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever verrà interpretato da Letitia Wright, Danai Gurira e Daniel Kaluuya oltre che Dominique Thorne.

Se volete, potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!