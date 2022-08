Black Panther: Wakanda Forever, il trailer del film “È incredibile” secondo Daniel Kaluuya

Nonostante l’assenza di Daniel Kaluuya nel cast di Black Panther: Wakanda Forever, l’attore che nel primo cinecomic sulla Pantera Nera ha vestito i panni di W’Kabi (migliore amico del protagonista) ha avuto modo di vedere il trailer del film in arrivo a novembre nei cinema.

Proprio Variety ha chiesto all’attore durante la premiere di Honk for Jesus. Save Your Soul (di cui Kaluuya è produttore) se avesse visto il trailer del cinecomic diffuso qualche settimana fa. Ecco la sua risposta:

Certo, l’ho visto. È incredibile!

La sinossi diffusa dalla Marvel oggi non lascia adito a dubbi: T’Challa è davvero morto. Ecco la nostra traduzione:

In “Black Panther: Wakanda Forever” dei Marvel Studios la regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (inclusa Florence Kasumba), combattono per proteggere la loro nazione dalle ingerenze del mondo esterno dopo la morte di Re T’Challa. Mentre i Wakandiani cercano di accogliere questo nuovo capitolo della loro storia, gli eroi devono unire le forze con l’aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) ed Everett Ross (Martin Freeman) creando un nuovo patto per il regno di Wakanda. Nel film debutterà Tenoch Huerta come Namor, re di una nazione subacquea nascosta, e nel cast figurano anche Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livanalli.

L’uscita del film è prevista per l’11 novembre 2022 negli Stati Uniti, per il 9 novembre in Italia.

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever verrà interpretato da Letitia Wright, Danai Gurira e Daniel Kaluuya oltre che Dominique Thorne.

Se volete, potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!