Arrivano con il contagocce le notizie su Black Panther: Wakanda Forever, il film di Ryan Coogler che sarà il 9 novembre nelle sale italiane e continuerà a esplorare il mondo del Wakanda.

Le prime novità ufficiali dovrebbero arrivare in occasione del Comic-Con di San Diego la settimana prossima, ma intanto alcuni scatti rubati del merchandise ci regalano un primo sguardo non solo a Nakia, ancora una volta interpretata da Lupita Nyong’o, ma anche all’armatura “fatta in casa” di Riri Williams, anche nota come Iron Heart.

Ecco le due immagini (via Twitter):

L’uscita del film è prevista per l’11 novembre 2022 negli Stati Uniti, per il 9 novembre in Italia.

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever verrà interpretato da Letitia Wright, Danai Gurira e Daniel Kaluuya oltre che Dominique Thorne.

