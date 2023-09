Uscito nel 2021 e diretto da Scott Derrickson, Black Phone è un film horror che vede Ethan Hawke nei panni dell’antagonista. L’attore interpreta The Grabber (il rapace), un sadico assassino mascherato che ha rapito come sua ultima vittima un ragazzino di nome Finney. Intrappolato in un seminterrato, Finney scopre di riuscire a comunicare con le precedenti vittime dell’uomo tramite un telefono a muro.

In un’intervista con CBR, Derrickson ha parlato dell’interpretazione di Hawke e in particolare del suo aspetto. Sembra infatti che l’idea di mettere su massa venga dallo stesso attore. Dice il regista:

Non gliel’ho chiesto io di pomparsi – è arrivato lui così! Ha messo su massa in quel modo e io gli ho detto: “Sei in grandissima forma!” E lui: “Sì, non so se c’è un momento in cui mi vuoi senza maglietta, ma se vuoi posso farlo.” E io ho risposto: “A dire il vero quando ti vediamo con la cintura in cucina dovresti essere senza maglietta.” È stato fantastico e penso che fosse in quella forma per The Northman che aveva appena girato.