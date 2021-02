In occasione dell’incontro con gli investitori durante il quale sono stati resi noti gli straordinari risultati ottenuti dain termini di abbonamenti ( ECCO TUTTI I DETTAGLI ), si è inevitabilmente parlato anche di, il film deiche, se non ci fosse stata una pandemia di mezzo, avremmo visto al cinema la scorsa primavera.

Il CEO della compagnia, Bob Chapek, è tornato a ribadire (via Variety) che l’intenzione della Disney e dei Marvel Studios resta quella di portare Black Widow al cinema anche se, seguendo l’andamento della pandemia, la multinazionale terrà comunque in considerazione altre strade, come la release ibrida cinema e streaming, quando lo riterrà opportuno. Modalità che, a quanto pare, non verrà adottata per Black Widow. La pellicola con Scarlett Johansson arriverà dunque in sala anche se il dirigente non ha specificato se verrà mantenuta la data di debutto nota ad oggi, quella del 7 maggio (per il mercato nordamericano).

Il film sarà ambientato dopo lo scontro a cui Vedova Nera partecipa all’aeroporto di Captain America: Civil War. Dopo questi eventi, Natasha “si ritroverà da sola e nel corso della storia dovrà fare i conti con la nota rossa nel suo registro“.

Il film su Natasha Romanoff / Vedova Nera, diretto da Cate Shortland, vede nel cast Scarlett Johansson, David Harbour (Guardiano Rosso), Florence Pugh (Yelena Belova), O-T Fagbenle e Rachel Weisz (Melina).

Black Widow uscirà – teoricamente – il 7 maggio 2021 negli Stati Uniti.

Vi ricordiamo che WandaVision, la nuova serie TV dei Marvel Studios, ha debuttato venerdì 15 gennaio in streaming su Disney+. Trovate tutto quello che c’è da sapere, dalla recensione ai nostri speciali e approfondimenti sulle varie curiosità dello show, nella nostra scheda. Ogni sabato mattina, alle 12, commenteremo la puntata del venerdì in una live con spoiler sul nostro canale Twitch BadtasteItalia.

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi della faccenda.