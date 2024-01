Florence Pugh ha vestito i panni di Yelena nel cinecomic Marvel Black Widow. Ma a quanto pare l’attrice candidata all’Oscar non ere la prima scelta degli studios.

Ospite al podcast The Town con Matthew Belloni Justin Kroll, giornalista di Deadline, ha rivelato che in effetti la Marvel aveva inizialmente contattato Saoirse Ronan per il ruolo sopracitato:

Per quanto riguarda la questione di Saoirse [Ronan], ho sentito che ha rifiutato. Ha rifiutato il ruolo della sorella di Black Widow andato poi a Florence Pugh. Non era interessata alla Marvel.

