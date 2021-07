guida la classifica italiana monopolizzando gli incassi di un sabato decisamente estivo per quanto riguarda gli altri titoli: su 739 mila euro incassati complessivamente in un giorno, 465 mila sono stati raccolti dal cinecomic dei Marvel Studios, che ottiene la prima media per sala e vola così a 1.8 milioni di euro in quattro giorni. Anche se stasera la finale degli europei terrà a casa sicuramente molti italiani, è ormai assodato che entro domattina il film diventerà il maggiore incasso dalle riaperture in soli cinque giorni, confermando che il mercato si sta lentamente ma inesorabilmente riprendendo.

Seconda posizione, sabato, per La notte del giudizio per sempre, che incassa 65 mila euro e sale così a 180 mila euro in tre giorni. A quiet place 2 al terzo posto raccoglie 25 mila euro, per un totale di 758 mila euro.

Quarto posto per Peter Rabbit 2, con 20 mila euro e un totale di 225 mila euro, mentre chiude la top-five Godzilla vs. Kong, con 19 mila euro e un totale di 39 mila euro (ricordiamo che da tempo è disponibile in digitale).

L’altra nuova uscita in top-ten, The Book of Vision, incassa 13 mila euro al settimo posto salendo a quasi 40 mila euro in tre giorni.

INCASSI ITALIA 10 LUGLIO 2021

BLACK WIDOW – € 465.948 / € 1.874.770 LA NOTTE DEL GIUDIZIO PER SEMPRE – € 65.026 / € 180.310 A QUIET PLACE 2 – € 25.398 / € 758.633 PETER RABBIT 2 – € 20.772 / € 225.439 GODZILLA VS. KONG – € 19.420 / € 39.117 IO SONO NESSUNO – € 16.711 / € 197.503 THE BOOK OF VISION – € 13.242 / € 39.337 UNA DONNA PROMETTENTE – € 11.380 / € 269.382 THE CONJURING: PER ORDINE DEL DIAVOLO – € 10.813 / € 2.029.249 THE FATHER – € 10.375 / € 997.092

Fonte: Cinetel