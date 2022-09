Blade: Aaron Pierre è entusiasta di entrare a far parte dell’UCM

I Marvel Studios non hanno rivelato nulla di nuovo alla D23 Expo riguardo il cinecomic di Blade.

Nelle ultime ore però Aaron Pierre, che affiancherà Mahershala Ali e Delroy Lindo (Da 5 Bloods) nel cast del lungometraggio, ha espresso il suo entusiasmo per il suo imminente ingresso nell’UCM:

Recentemente intervistato da con Collider l’attore ha dichiarato:

Penso che l’UCM sia qualcosa su cui ho posato lo sguardo fin da piccolo, a cui mi sono ispirato, che mi ha regalato entusiasmo e dato forza. In particolare film come Black Panther e simili. Onestamente sono terribilmente grato e decisamente riconoscente di essere stato preso in considerazione per entrare a far parte di questa famiglia.

Blade avrà per protagonista Mahershala Ali nei panni del personaggio già portato sullo schermo da Wesley Snipes in due film che erano vietati ai minori. Nel cast anche Delroy Lindo (Da 5 Bloods) e Aaron Pierre (Old) ed è possibile che anche Kit Harington faccia un’apparizione dopo quanto accaduto nella scena dei titoli di coda di Eternals.

