Albert Hughes, regista noto per aver diretto con fratello Allen La vera storia di Jack lo squartatore e Codice Genesi, è stato più volte vicino a occuparsi di un film Marvel. In una precedente intervista, aveva accennato al fatto di aver discusso della recente serie Secret Invasion, mentre recentemente, ospite del podcast Happy Sad Confused, ha confermato di aver preso in considerazione il nuovo film di Blade, decidendo poi di rinunciare all’incarico. Ecco le sue parole:

Sono stato in trattativa con un noto studio [la Marvel] per i film di supereroi un paio di volte, ma mi sono sempre sentito a disagio perché sapevo che era un sistema. Sono molto gentili e ho seguito un lungo processo. Ho analizzato tutti i loro film, li ho messi in un foglio di calcolo e ho analizzato gli incassi, guardando i voti dei titoli, il livello dei VFX, ho dovuto fare un’analisi approfondita.

E sono arrivato a metà strada, non molto vicino, a metà del processo, e ho detto: “No, imploderei per la natura controllata di quel mondo e per non essere in grado di fare quello che faccio”. E non capisco perché un vero regista voglia far parte di quel sistema. Capisco perché i registi emergenti lo vorrebbero, e loro fanno un buon lavoro, trovando persone al momento giusto. Ma credo che imploderei. Quindi se vieni assunto per chi sei, per quello che fai e per quello che porti, [ma] ultimamente mi sono trovato in una situazione in cui mi hanno rigirato come un calzino, e ho pensato “Oh, non volete davvero quello che faccio“. Per loro era una casella da spuntare e non avrebbe funzionato. E non ha funzionato; ho dovuto lasciare quel lavoro. L’ho percepito molto presto e ho detto: “No, non sono qui per questo“.