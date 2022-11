Blade ha di nuovo un regista: il film Marvel verrà diretto da Yann Demange

Il film di Blade ha nuovamente un regista e uno sceneggiatore. Qualche settimana dopo l’addio di Bassam Tariq, i Marvel Studios hanno affidato a Yann Demange la regia del cinecomic con protagonista Maheshala Ali, mentre Michael Starrbury si occuperà della sceneggiatura.

Ricordiamo che la Marvel aveva messo in pausa la pre-produzione, a poche settimane dall’inizio delle riprese, in attesa di trovare un nuovo regista e uno sceneggiatura e rimaneggiare la sceneggiatura. A quel punto il film è stato rinviato al 6 settembre 2024, con le riprese previste per iniziare nel 2023 ad Atlanta.

Secondo gli insider citati da Deadline, l’intenzione della Marvel è di realizzare una pellicola decisamente più cupa e dark degli altri film Marvel, e nel proporre la sua versione del film Demange avrebbe azzeccato proprio il tono richiesto.

Demange ha diretto 71 con Jack O’Connell e Ben Mendelsohn, e successivamente White Boy Rick con Matthew McConaughey. Inoltre ha diretto episodi di Lovecraft Country. Starrbury, invece, è stato nominato all’Emmy per la miniserie When They See Us.