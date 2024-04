Dopo slittamenti e false partenze, potrebbe esserci finalmente uno spiraglio di speranza per il film di Blade dei Marvel Studios con Mahershala Ali che sarà diretto da Yann Demange.

Production Weekly (come segnala Worlds of Reel) ha aggiornato i dettagli sulla produzione del film indicando come inizio riprese proprio l’autunno 2024. Se così fosse, il film potrebbe essere pronto per la data d’uscita fissata al 7 novembre 2025.

L’ultimo aggiornamento da un addetto ai lavori risale alla fine dell’anno scorso, quando in occasione di un’intervista con Entertainment Weekly, Mahershala Ali aveva spiegato: “Ci stiamo lavorando, è il meglio che io possa dirvi. Trovo davvero incoraggiante la direzione presa per il progetto. Torneremo in carreggiata relativamente presto“.

Vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi. Tutte le informazioni nella nostra scheda del film.

BadTaste è anche su TikTok!

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate