Ora come ora, Denis Villeneuve è indubbiamente “l’uomo del momento” grazie all’ottimo esordio di Dune 2, ma in passato, con Blade Runner 2049, è andato incontro a un flop pesantissimo che, per sua fortuna, non ha comunque intralciato più di tanto la sua carriera.

Costato circa 185 milioni di dollari – senza contare le spese di P&A – Blade Runner 2049 ne ha poi incassati solo 267 al box-office globale causando una perdita nel circuito theatrical di almeno 80 milioni di dollari (che poi è stata sicuramente tamponata dallo sfruttamento home video, televisivo e streaming del lungometraggio).

Un’esperienza, quella avuta da Denis Villeneuve col sequel dell’iconica pellicola di Ridley Scott (che per Blade Runner 2049 si è limitato a lavorare come produttore) che fa ancora venire i sudori freddi al regista canadese.

Denis Villeneuve e la lezione imparata da Blade Runner 2049

Nel corso di un’intervista fatta con l’Hollywood Reporter, Denis Villeneuve ha parlato con una certa schiettezza di Blade Runner 2049, citando i dubbi iniziali avuti e “gli incubi” che, ancora oggi, gli vengono causati dal lungometraggio.

Blade Runner è uno dei miei film preferiti ed è senza ombra di dubbio un capolavoro. Ridley Scott è uno dei miei registi preferiti, e anche se aveva dato il suo benestare, era molto importante per me lavorare con lui e osservarlo dritto nei suoi occhi per verificare che era d’accordo con me nel fare il film. Ma pensavo costantemente al film originale mentre stavo facendo Blade Runner 2049. Era impossibile non farlo. 2049 era davvero una lettera d’amore al primo film, ma è stato di gran lunga uno dei progetti più difficili che abbia mai fatto, e non credo che mi avvicinerò mai più all’universo ideato da qualcun altro. A volte mi sveglio ancora di notte domandandomi “Perché l’ho fatto?”. Avevo declinato alcuni altri progetti di quella portata, ma all’epoca mi dicevo “È un progetto pazzesco, ma vale la pena rischiare di perdere tutto”.

Già al tempo della promozione del primo Dune, Denis Villeneuve aveva ammesso di essere stupido di riuscire ancora a lavorare a Hollywood dopo il flop di Blade runnes 2049 (ECCO I DETTAGLI).

