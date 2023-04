L’anno scorso abbiamo scoperto che Andrew Stanton sarebbe tornato in cabina di regia per In the Blink of an Eye, dramma a tinte fantascientifiche per la Searchlight Pictures.

Sono ora partite in Columbia Britannica le riprese del progetto con protagonisti Kate McKinnon, Rashida Jones, Daveed Diggs, Jorge Vargas, Tanaya Beatty e Skywalker Hughes.

Scritto da Colby Day, il progetto cerca di esplorare l’intera storia del mondo e di affrontare la natura della vita, dell’amore, della speranza e della connessione, concentrandosi su tre trame intrecciate.

Stanton è principalmente conosciuto per aver diretto alcuni tra i più celebri titoli Pixar, come WALL-E e Alla ricerca di Nemo; nel 2012 John Carter ha segnato il suo esordio alla regia di un progetto live-action.

Fonte: Deadline

