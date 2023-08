Mayes C. Rubeo, costumista di Blue Beetle, cinecomic DC arrivato nei cinema il 17 agosto, ha recentemente parlato di una peculiarità riguardante il costume del supereroe.

Nel suddetto costume, infatti, ha inserito delle cerniere zip poste in punti strategici per facilitare la “pausa bagno” a Xolo Mariduena. A Variety ha dichiarato:

Abbiamo dovuto prendere in considerazione soluzioni rapide per il bagno. Quindi c’erano cerniere nascoste in punti strategici per una rapida evacuazione.