In un’intervista con GamesRadar+, Angel Manuel Soto, regista di Blue Beetle (GUARDA IL TRAILER), ha confermato i suoi piani per una trilogia dedicata al supereroe DC:

Quando io e [lo sceneggiatore] Gareth Dunnet-Alcocer stavamo lavorando alla sceneggiatura, abbiamo sempre visto questo come il primo atto. Ti viene presentato il mondo, incontri [il protagonista], [c’è] un incidente scatenante e poi parte per il nuovo mondo. Volevamo fare quella parte e poi – per il film successivo – vederlo prendere ciò che ha imparato, vederlo mettere questo in pratica, fallire, trionfare e infine crescere.

In precedenza, Soto aveva dichiarato infatti come Blue Beetle fa parte del nuovo universo DC e sarà l’inizio di una trilogia. Il cineasta precisa però ora come al momento non ci sia nulla in sviluppo, spiegando allo stesso tempo di avere già ben in mente l’arco che il protagonista (Jaime Reyes/Blue Beetle) potrebbe avere nei tre capitoli. Ecco le sue parole:

Questi film richiedono il loro tempo per essere realizzati. Jaime, come persona, matura con il tempo. Dal punto di vista dei toni, vogliamo maturare con lui. Quando metti insieme [i tre potenziali film] – sto parlando come se esistessero già! – si vede l’arco di un ragazzo giovane e ingenuo con l’illusione di una vita che la società gli ha detto [di essere così] che potenzialmente diventa un eroe che salva il mondo.

Blue Beetle è dal 17 agosto nei cinema italiani. Trovate tutti i dettagli nella nostra scheda.

FONTE: GamesRadar+

Classifiche consigliate