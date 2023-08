La Warner Bros. ha diffuso in rete un nuovo poster ufficiale di Blue Beetle, il cinecomic DC in arrivo nelle sale a metà agosto.

La particolarità del poster è che viene fatto riferimento a Gotham City (con la dicitura Gotham Law) sulla medaglia “post diploma” del protagonista. Lo potete vedere qua sotto:

Il neolaureato Jaime Reyes torna a casa pieno di aspirazioni per il suo futuro ma scoprirà da subito che non è proprio come l’ha lasciata. Mentre cerca il suo scopo nel mondo, il destino fa sì che Jaime si ritrovi inaspettatamente in possesso di un’antica reliquia di biotecnologia aliena: lo Scarabeo. Jamie viene improvvisamente scelto dallo Scarabeo come suo ospite simbiotico e dotato di un’incredibile armatura capace di poteri straordinari e imprevedibili. Il suo destino cambierà per sempre e Jamie si trasformerà nel Supereroe Blue Beetle.