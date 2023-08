In una recente intervista il regista del film Angel Manuel Soto ha svelato le fonti di ispirazioni per le scene d’azione di Blue Beetle, ultimo film della DC, ora nei cinema.

Ecco le sue parole:

Volevo che l’azione e la violenza fossero un pochino più viscerali. Anche se adoro il lato magico e fantastico delle cose, questo è l’inizio dell’eroica avventura di Jaime Reye e non sa ancora tutto quello che può fare. Quindi, una delle cose che volevamo per questo film era che avesse un po’ più di combattimenti corpo a corpo. Abbiamo usato molti riferimenti dei film di The Raid e i combattimenti corpo a corpo di Gangs of London, che Jon Valera, il nostro coordinatore degli stunt, ha condotto molto bene. Abbiamo lavorato per realizzare qualcosa che rappresentasse quel tipo di intimità viscerale che è presente nella violenza, ma allo stesso tempo abbiamo giocato con molte alternative che sono fantastiche. Per esempio molte delle combo di Injustice 2 le abbiamo usate come riferimenti durante i combattimenti. Il blaster di Blue Beetle era addirittura ispirato a Mega Man!