Bob Marley: One Love, biopic sul celebre cantante uscito lo scorso mese, si è rivelato un successo di pubblico oltre le aspettative, mentre non ha convinto molto i critici. Su questa divergenza di opinioni, Variety ha recentemente parlato con Ziggy Marley, figlio della star e produttore della pellicola, il regista Reinaldo Marcus Green e Mike Ireland, co-presidente del Paramount motion picture group.

Marley comincia dichiarando:

Ricordo quando sono arrivate le recensioni. Pensavo: “Vediamo cosa dice la gente“. Questo era il mio atteggiamento. Mi sono detto: “Questo è perfetto per quello che rappresenta Bob. La critica non lo capisce, ma la gente lo capisce“. Era destino che fosse così. Stavo riguardando la recensione dell’album Exodus [realizzato nel 1977 di Bob Marley and the Wailers]. L’hanno stroncato, [scrivendo]: “È terribile“. Il botteghino era come doveva essere. È la gente a decidere, non i critici.

La critica aveva stroncato quello che è diventato l’album del secolo. Non è quello che gli è sfuggito, ma quello che stava cercando. Cercavano una storia diversa. La nostra storia parla di ciò che c’è dentro questo uomo e del suo cuore. Non è un tipico biopic o una storia di uno che va dalle stalle alle stelle. È anche spirituale. Quindi forse non hanno colto l’essenza e quello che dovrebbe essere invece di quello che pensano che dovrebbe essere.