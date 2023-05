In occasione della premiere a New York di Book Club 2 (LEGGI LA RECENSIONE), in un’intervista con The Hollywood Reporter, la co-protagonista Jane Fonda ha condiviso cosa prova nel continuare a recitare, nonostante la sua più non giovane età.

Ecco le sue parole:

Non avrei mai pensato, quando avevo 20 o 30 anni, che a quasi 86 anni avrei ancora fatto questo. È una sensazione davvero fantastica.

In Book Club 2, ritroviamo le quattro amiche del film precedente, questa volta impegnate in un viaggio in Italia per l’addio al nubilato di una di loro. Si tratta di uno dei pochi progetti incentrati su persone anziane usciti recentemente; il regista e co-sceneggiatore Bill Holderman fa allora un appello affinché se ne realizzino di più:

Queste quattro donne sono alcune delle persone più stimolanti del pianeta. Ma è anche vero che sono grandi attrici. Perché non usare il talento che abbiamo?

Gli fa eco la co-sceneggiatrice Erin Simms: “È un film che voglio vedere. Hanno fan di ogni età. Tutti le amano. Tutti vogliono vederle sullo schermo“.

Nel cast del film troviamo anche Mary Steenburgen, Diane Keaton, Don Johnson, Andy Garcia, Craig T. Nelson, Candice Bergen, Giancarlo Giannini. Trovate tutte le informazioni su Book Club: The Next Chapter nella nostra scheda.

FONTE: THR

