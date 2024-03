Durante il podcast Inside Total Film Jack Black ha potuto parlare anche della sua partecipazione all’adattamento cinematografico di Borderlands in cui presta la voce al robot Claptrap.

Dopo aver definito Claptrap “un R2-D2 rated-R”, ha dichiarato:

Amo le interpretazioni vocali. Adoro anche il videogioco, quindi è stato divertente poter dare la voce a quel personaggio. È simpatico e divertente, un’altra opportunità per portare un grande videogioco sul grande schermo. Siamo nel bel mezzo di una rinascita dei film sui videogiochi e sono entusiasta di farne parte.

Nel film troviamo Cate Blanchett, Edgar Ramirez, Kevin Hart, Ariana Greenblatt, Florian Munteanu, Jamie Lee Curtis e Jack Black.

Lilith (Blanchett), una famigerata cacciatrice di taglie con un misterioso passato, torna controvoglia su Pandora, il pianeta più caotico della galassia che è anche la sua casa. La sua missione è trovare la figlia perduta di Atlas (Ramírez), il S.O.B. più potente dell’universo. Lilith si troverà a formare un’improbabile alleanza con un team di disadattati – Roland (Hart), un consumato mercenario in missione; Tiny Tina (Greenblatt), una pericolosissima tredicenne; Krieg (Munteanu), muscoloso protettore di Tina; Tannis (Curtis), la scienziata stravagante che ne ha viste di tutti i colori, e Claptrap (Black), un robot molto saggio. Insieme, questi improbabili eroi dovranno combattere una specie aliena e dei pericolosi banditi per scoprire uno dei segreti più esplosivi di Pandora. Il destino dell’Universo potrebbe essere nelle loro mani – ma dovranno combattere per qualcosa di più: loro stessi.

L’uscita americana è fissata per il 9 agosto.