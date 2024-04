Da questo weekend, è nelle sale statunitensi Boy Kills World, action thiller con protagonista Bill Skarsgård (GUARDA IL TRAILER). L’attore veste i panni di un giovane sordomuto che viene addestrato per diventare un assassino nei meandri della giunga dopo l’uccisione della sua famiglia. In un’intervista con Variety, il regista Moritz Mohr ha raccontato il suo approccio al film:

Lo abbiamo sempre considerato come un film tratto dai fumetti, senza fumetto [come fonte originale]. Per questo è così colorato, ma anche cupo. Ci siamo anche ispirati molto ai videogiochi e agli anime. Quando si lavora a queste scene di lotta, bisogna capire qual è il senso di ciascuna. Si tratta di mostrare il divertimento del protagonista che uccide la gente? O è la prima volta che lo vediamo combattere? Sta superando un ostacolo? Questo caratterizza tutte le scene d’azione. Danno un significato più profondo nel contesto della storia.