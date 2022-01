Bradley Cooper nudo per Del Toro in La fiera delle illusioni.

Mancano circa 10 giorni all’uscita italiana di La fiera delle illusioni – Nightmare Alley, il film di Guillermo del Toro con Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe e Richard Jenkins.

In un’intervista fatta con l’Hollywood Reporter, Bradley Cooper ha potuto parlare del lavoro con il regista premio Oscar di La forma dell’acqua e della prima scena di nudo frontale della sua carriera.

Bradley Cooper, che in La fiera delle illusioni interpreta l’ambizioso giostraio Stan Carlisle, spiega:

È un processo assimilabile al mettersi addosso il kit da minatore, con tanto di caschetto con la luce, guardarsi reciprocamente insieme agli altri e poi scendere in un tunnel con la consapevolezza che, magari, scaverai un percorso che, quel giorno, non arriverà mai al termine. Dovrai uscire e tornare a scavare il giorno successivo. Questo perché il contenuto del film, di quello che volevamo esplorare, necessitava che fossimo nudi a livello emotivo e spirituale per far sì che tutto fosse realistico.

Ma nel film c’è anche della nudità fisica tanto che, come accennavamo qualche riga più sù, Bradley Cooper ha dovuto girare la sua prima scena di nudo insieme a Toni Collette. L’attore spiega di non aver accettato la cosa alla leggera principalmente perché per lui si è trattato di una prima volta:

Ricordo di aver letto la sceneggiatura e di aver pensato che, in quella scena nella vasca da bagno, fosse come una sorta di teppista in salamoia, ma era funzionale alla storia e andava fatto. Ricordo ancora che, quel giorno, sono stato nudo di fronte alla troupe per sei ore in quello che era il primo giorno di riprese per Toni Collette. Una roba abbastanza tosta. Ma non c’era nulla di gratuito in quella scena era al servizio della trama.

