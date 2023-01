Brendan Fraser parla della scena che gli ha fatto mettere in discussione la sua carriera

Nel corso di un dibattito per l’Hollywood Reporter in compagnia di attori come Austin Butler, Colin Farrell, e Adam Sandler, Brendan Fraser ha parlato del momento preciso in cui ha deciso di prendersi una pausa dal mondo del cinema.

L’attore stava girando una scena per il film del 2010 Puzzole alla riscossa quando ha “aperto gli occhi”:

Mi sa che è stata la notte che ho girato una scena in cui venivo percosso da un orso e mi sono ritrovato in un bagno chimico rovesciato, a testa in giù, con bottiglie di Gatorade e altra roba che mi è finita in testa. Ho iniziato a chiedermi: “Ma ne vale la pena? Forse dovrei rivedere le mie priorità e smettere di lavorare con gli animali“. Guardate, mi sono allontanato dalla recitazione tra i vari motivi perché stavo camminando sui gusci d’uovo, l’industria era cambiata a tal punto che avevo perso stupore per quel mondo, oramai sembrava che ogni cosa immaginabile fosse possibile, un po’ come mostrato in Everything Everywhere All At Once. Sapevo che non dovevo tagliare i ponti con quel sogno, ma dovevo ripartire da zero, tornare a sentire la fame di raccontare storie. Ho avuto il tempo di riflettere, di tornare ad avere a cuore le storie di cui avrei fatto parte o che sarei stato fortunato a raccontare, ho iniziato a sentirne di nuovo l’importanza.

Rivedremo Brendan Fraser in The Whale, il nuovo film di Darren Aronofsky presentato allo scorso Festival di Venezia, che in Italia arriverà il 23 febbraio.