Brendan Fraser sorprende gli spettatori di un cinema durante la proiezione dei film de La Mummia

In attesa di vederlo sui nostri grandi schermi in The Whale, il nuovo film di Darren Aronofsky, Brendan Fraser ha sorpreso alcuni fan in un cinema londinese.

L’attore si è infatti presentato a sorpresa al cinema Prince Charles di Londra durante uno spettacolo relativo ai film de La Mummia, saga che lo ha reso celebre in tutto il mondo.

Potete vedere il video dell’avvenimento qua sotto:

Brendan Fraser surprises fans at a mummy double feature at the prince Charles cinema. Amazing! pic.twitter.com/cuvIZmQdSX — Niall McGourty (@NiallMcGourty) January 20, 2023

Rivedremo Brendan Fraser in The Whale, il nuovo film di Darren Aronofsky presentato allo scorso Festival di Venezia, che in Italia arriverà il 23 febbraio.

