Brian Gewirtz smentisce le voci attorno a The Rock e a WrestleMania 39

Si è parlato più volte in passato della possibilità The Rock tornasse nel mondo della WWE in tempo per WrestleMania 39, battendosi con Roman Reigns.

Più di recente, poi, Dave Meltzer di Wrestling Observer ha condiviso la voce secondo cui Dwayne Johnson avrebbe rinunciato a tale occasione a causa della sua impossibilità di rimettersi nella giusta forma nei tempi previsti.

Le voci sono state però smentite dall’ex sceneggiatore di WWE Brian Gewirtz durante un’intervista per il Bill Simmons Podcast. “Non è così, non è quello il motivo” ha spiegato sottolineando che sebbene l’attore possa effettivamente non avere tempo per salire sul ring nella forma che vorrebbe, un match da 15 minuti sarebbe assolutamente fattibile.

Ha poi ammesso una certa frustrazione per come vengano accolte certe voci: