Bruce Campbell, il leggendario protagonista della saga di La Casa di Sam Raimi, ha una un’esperienza pluridecennale in materia di convention, incontri e interazioni con il fandom suo e del franchise, ma, in una chiacchierata fatta con Screen Rant, ha voluto svelare qual è stato quello che l’ha inquietato di più.

L’attore ricorda quanto avvenuto una volta con una sua fan:

La gente pensa che tu sia come i personaggi dei film in cui appari. Pensano che necessariamente tu ami l’horror. Mi è capitato d’incontrare una fan, una donna, molto gotica, che mi si è avvicinata durante una sessione di autografi, e mi ha dato un libro di poesie che aveva scritto. Mi fa: “Ecco qualcosa che ti piacerà davvero”. Ho iniziato a leggerlo ed pieno di parole e significati offensivi e inquietanti. Non sono riuscito a leggere neanche una pagina intera. Pensano che sia roba tua perché sei il ragazzo con la motosega, il sangue e i Deadites che ti danno la caccia e pensano: “Pensi che questa roba sia fi*a, vero?” Ma io rispondo: “È solo un film. Sono un personaggio. Sono un attore”.