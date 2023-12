In un’intervista con Comicbook, Bruce Campbell, volto di Ash Williams nella saga di La casa, ha rivelato di preferire quando i film del franchise assumono toni più “leggeri”. Ecco le sue parole:

A me piace quando è un po’ più leggero, sulla scia de L’armata delle tenebre [terzo capitolo della trilogia originale]. Mia nipote, che ha 8 anni, credo che potrebbe vedere quel film. Ci sono scheletri parlanti. [Il primo] La casa è un po’ truce mi piace la regia, Sam [Raimi] è un ottimo regista, ci sono alcune sequenze di grande effetto. Un uomo solo in una baita, sequenze davvero belle, ma non so, non vorrei rimanere completamente bloccato in quel mondo. Con La casa 2 abbiamo iniziato ad aggiungere gag, come lo slapstick. Abbiamo finito per chiamarlo “splatstick”. Solo perché non voglio che la gente svenga in sala, sono uno che intrattiene. Voglio che la gente urli [sbirciando da dietro le mani]. Una sorta di [mix] di risate e urla allo stesso tempo.