Durante una recente intervista con Collider, Bruce Campbell ha parlato dell’ottima accoglienza riservata dal pubblico a La casa: Il risveglio del male, parlando anche dei prossimi capitoli.

Stando all’attore, gli spettatori non dovranno attendere molto:

Probabilmente ne gireremo uno ogni 2-3 anni, piuttosto che ogni 10. Ma comunque guardate, a differenza di Star Wars, non vogliamo esagerare stancando le persone. Meglio tenerle sulle spine! Con La casa non è successo perché non li abbiamo soffocati.