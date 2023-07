In un’intervista con The Hollywood Reporter, Lee Cronin, regista de La casa – il risveglio del male (LEGGI LA RECENSIONE) è tornato a parlare della possibilità di realizzare un sequel del film, rivelatosi un grande successo al box-office.

Ecco le sue parole:

[Un altro La casa] è sempre una possibilità. Ho avuto una bellissima esperienza nel fare questo film con persone davvero fantastiche, e il successo ti fa guardare a ciò che è possibile fare dopo. Quando è stata annunciato che avrei fatto io questo film, non è che fossi la scelta più ovvia. C’erano persone che sapevano chi ero grazie al mio film precedente [Hole – L’abisso, ndr.], appassionati di horror e persone a cui era piaciuta quella pellicola. Ma venivo da un posto un po’ diverso. C’è una parte di me che è interessata a piantare una bandiera molto diversa all’interno del genere. Questo film ha molta intensità e molta energia propria e forse sarebbe gratificante per me andare a fare qualcos’altro.

Ma, allo stesso modo, è anche molto allettante guardare indietro a questo mondo, in particolare ai personaggi che sono sopravvissuti e alla nuova tradizione che ho introdotto [il film è ambientato in città e non in una sperduta casa nel bosco, ndr.]. Quindi è certamente qualcosa di cui discutere. Ne abbiamo discusso sul set, perché quando si fa un film in un franchise, si parla sempre di cosa c’è dopo e di cosa è possibile fare. Quindi suppongo di essere nella fortunata posizione di avere una certa scelta, mentre in passato, quando cercavo di risalire la china per diventare un regista con una qualche attenzione, mi limitavo a inseguire la cosa che volevo disperatamente realizzare. Quindi è bello in questo momento. Ho abbandonato altre idee e sceneggiature originali per andare a fare La casa. Quindi è bello trovarsi in questo momento in cui posso guardarmi intorno e pensare a cosa c’è dopo. A volte è come una staffetta. Amo tutti i miei figli allo stesso modo: vediamo chi è il più veloce a raggiungere la linea di partenza, così possiamo ricominciare la gara con un altro film.