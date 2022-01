Bruce Campbell, fido amico e collega di Sam Raimi fin dai tempi di La casa, ha voluto prendersi gioco del regista con una questione legata allo Spider-Man 4 mai realizzato.

Campbell ha infatti condiviso l’immagine di quello che sembra essere un meme su una base di un falso CashApp che si finge Raimi per raccogliere fondi per finanziare un quarto capitolo dell’Uomo Ragno, chiedendo agli utenti delle gift card per poter ingaggiare un certo “Tony Maguire” per il suo film.

L’attore ha scherzato ha scherzato dicendo: “Parteciperò, perché amo Tony Maguire”.

Ecco il tweet dell’attore:

Boy, that Sam – always hitting people up for money. I will chip in, because I love Tony Maguire. pic.twitter.com/L6mgf2Gaf6 — Bruce Campbell (@GroovyBruce) January 20, 2022

Proprio di recente James Vanderbilt , sceneggiatore di Scream, ha parlato del quarto film di Spidey firmato da Raimi che non è mai stato realizzato:

Di Spider-Man 4 avevamo una sceneggiatura pronta. Poi, come spesso capita, ingaggiarono un altro fantastico sceneggiatore per dare qualche ritocco che cambiò alcune cose. Un anno dopo, non so perché, decisero di non proseguire in quella direzione.

FONTE: Bruce Campbell/Twitter