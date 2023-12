Durante un’intervista con Comicbook, Bruce Campbell ha parlato dei SEUOI personaggi interpretati, per una brevissima apparizione, sia nei film di Spider-Man di Sam Raimi che in Doctor Strange nel multiverso della follia.

L’attore crede che tutti i personaggi siano in qualche modo collegati:

Se sapete qualcosa del multiverso, saprete che adesso, retroattivamente, ne faccio parte, adesso sono nel multiverso grazie a Doctor Strange.

Non vendo pizza, ok? Sarebbe un errore gigantesco pensare che io sia un venditore di pizza, o un annunciatore sul ring o un maître. Si chiama multiverso, amici. Perciò è lo stesso personaggio, ma non sappiamo davvero chi è. Non è stato ancora svelato, sono stato appena al telefono con la Marvel e siamo vicini a scoprirlo.

Ha poi scherzato sulla reazione di James Gunn al post in cui si proponeva di interpretare la versione Kingdom Come di Superman.

“Mi ha fatto contattare dai suoi avvocati” ha risposto l’attore. “La parola ‘diffida’ è quella che mi è rimasta impressa“.

E voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto o, se preferite, sui nostri canali social

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate