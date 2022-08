Dopo aver ottenuto soddisfacenti incassi al botteghino USA, Bullet Train si appresta ad uscire, il prossimo 25 agosto, anche nelle nostre sale. Alla regia dell’action con Brad Pitt troviamo David Leitch (John Wick, Atomica Bionda), che, in un’intervista con The Hollywood Reporter, ha avuto modo di parlare diffusamente del film e del legame con l’attore protagonista. Vi riportiamo le principali curiosità emerse.

Prima di debuttare dietro la macchina da presa, Leitch ha lavorato a lungo come stuntman, e, tra gli attori a cui ha fatto da controfigura, c’è proprio Brad Pitt, con cui nel tempo si è creato un bel rapporto. Ecco i ricordi del regista:

Ci sono molti momenti specifici che ci hanno avvicinato l’uno all’altro. Ce n’è stato uno divertente in The Mexican, in cui lui mi sosteneva mentre stavo scendendo. Era il secondo lavoro che facevo con lui, e parlava bene di me con la troupe e il regista, Gore Verbinski. E una volta arrivato laggiù, nel giro di 24 ore, mi sono schiantato per sbaglio con l’El Camino contro l’altro El Camino e ho distrutto entrambe le auto. Quindi ora ridiamo molto di questo, ma abbiamo avuto molti momenti di grande complicità. Abbiamo fatto molta azione insieme, molti combattimenti. Troy è stata un’esperienza di sei o sette mesi in giro per il mondo, abbiamo girato a Londra, Malta e Cabo. L’allenamento per quel film è stato estenuante, ma si è creato un grande legame.

Ci sono state delle piccole difficoltà iniziali, ma in realtà è stato abbastanza veloce. È un collaboratore così gentile e abbiamo avuto una storia di quattro o cinque film insieme e letteralmente tre anni di vita sul set in cui abbiamo costruito la dinamica di aiutarlo a creare un personaggio. Quindi è stato davvero bello tornare insieme quando lui è all’apice della sua carriera e della costruzione dei suoi personaggi, e scolpire un personaggio che sostiene il mio film. È stata un’esperienza davvero bella e umiliante. E mi ha entusiasmato e stupito il fatto che abbia seguito la mia carriera una volta che ci siamo lasciati e io abbia iniziato a dedicarmi alla seconda unità e alla regia. Quindi ha apprezzato quello che stavo facendo e quando l’ho chiamato era entusiasta di collaborare di nuovo.