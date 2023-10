Burt Young, che ha interpretato Paulie in sei film di Rocky, il leggendario franchise con Sylvester Stallone, è morto a 83 anni. A dare la notizia è stata sua figlia, Anne Morea Steingieser.

All’epoca del primo Rocky, Burt Young ricevette la nomination all’Oscar come Miglior attore non protagonista, una performance la sua che, come ricorda Variety citando due importanti recensioni del tempo, venne apprezzata dalla critica:

Roger Ebert elogiò Young per la sua interpretazione nel primo film di “Rocky”: “E Burt Young nel ruolo del fratello (di Adrian) – sconfitto e risentito, leale e amaro, abbastanza premuroso da ferire le persone solo per attirare l’attenzione sul suo dolore”. Il New York Times, in una recensione del film assolutamente tagliente e completamente negativa, disse: “Burt Young è efficace nel ruolo del miglior amico di Rocky, un bevitore di birra dalla faccia tosta”.

Burt Young, pseudonimo di Geraldo “Jerry” Tommaso DeLouise, era nato a New York il 30 aprile 1940. Anche se la notizia della sua scomparsa è stata data solo nelle ore scorse, il decesso, stando a quello che la figlia ha detto al New York Times, sarebbe avvenuto lo scorso 8 ottobre a Los Angeles.

Oltre ad aver preso parte alla saga di Rocky, il caratterista ha collaborato, nel corso della sua carriera, con registi quali Sergio Leone, Sam Peckinpah, Robert Aldrich e Nick Cassavetes.

Sylvester Stallone lo ricorda così su Instagram:

Al mio caro amico Burt Young, sei stato un uomo e un artista incredibile. Io e il mondo sentiremo la tua mancanza… Riposa in pace.

FONTE: The New York Times, Variety

