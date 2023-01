Rocky: la nostra classifica dei film della saga dal peggiore al migliore

In attesa dell’uscita di Creed 3, il primo film della saga di Rocky Balboa senza Sylvester Stallone, facciamo un ripasso dell’intero franchise: potevamo congedarci senza fare una classifica? Ovviamente no

Doveva succedere: abbiamo parlato di tutti e otto i film di Rocky separatamente, ora è arrivato il momento di guardare alla saga nel suo complesso. E quale modo migliore di farlo se non tramite una classifica, che ci metterà di fronte a scelte il cui grado di difficoltà sta appena sotto a “vuoi più bene al papà o alla mamma?”? Settimana dopo settimana abbiamo seguito l’intera carriera di Rocky film dopo film, e con lei in parallelo quella di Sylvester Stallone. L’abbiamo visto diventare grande, cadere dal piedistallo, sparire nell’oblio, risorgere dalle sue ceneri più e più volte: è arrivato il momento di decidere qual è la migliore.

In realtà, se avete letto i nostri pezzi usciti fin qui (e se non l’avete fatto, qui sopra li trovate comodamente linkati tutti) vi sarete già fatti un’idea della forma che prenderà questa classifica. Che però è stata più complicata del previsto da stilare, non tanto per i suoi estremi (non è così difficile stabilire quale sia il peggior Rocky, ancora più facile è eleggere il migliore) quanto per tutta la parte centrale, quella nella quale tra l’altro si collocano i due Creed, che rispetto ai predecessori hanno avuto meno tempo per sedimentarsi nell’immaginario collettivo diventando quindi più complicati del previsto da valutare e confrontare con quelli che, di fatto, sono dei grandi classici. Noi comunque ci abbiamo provato: ecco i risultati delle nostre sofferenze.

Rocky V

Una persona saggia ha detto che Rocky V è sostanzialmente Creed venuto male, con un co-protagonista (Tommy Gunn) che è di gran lunga il più dimenticabile della saga e un Rocky che chiaramente non ha ancora voglia di passare il testimone. L’aspetto migliore del film è che ha fatto venire voglia a Sylvester Stallone di fare Rocky Balboa.

Creed II

Un gran film che paradossalmente soffre il fatto di essere il definitivo passaggio di consegne da Rocky a Donnie. Perché nonostante tutti i tentativi di Stallone di farsi da parte e lasciare i riflettori al suo successore, è inevitabile guardare a lui e pensare che non lo vedremo più interpretare quel personaggio; e quindi un po’ ci si distrae, anche perché Steven Caple Jr. alla regia è bravo ma un po’ scolastico.

Rocky II

Il peggiore tra i migliori, forse collocato ingenerosamente in basso, ma resta il fatto che è un sequel che prova un po’ troppo a rifare il primo, e di conseguenza riduce l’impatto di certe sequenze. Rimane un gran film, e fondamentale per l’intera saga, visto che è qui che si gettano i semi sia per Rocky IV sia per Creed.

Rocky IV

Se fosse solo una questione di gusti, questo film starebbe molto più in alto di così. Bisogna però con fredda obiettività riconoscere che Rocky IV è un punto di svolta per la saga, con il quale Rocky (e quindi Rocky) spicca il volo e abbandona definitivamente le umili origini per diventare un grande spettacolo americano. C’è chi non ha apprezzato.

Rocky Balboa

Al contrario, Rocky Balboa viene premiato perché non aveva alcun diritto di essere così bello: Stallone era in declino, il personaggio un po’ dimenticato, eppure il suo ritorno sulle scene dopo più di 15 anni è un trionfo, e anche un ritorno al Rocky più primordiale e genuino.

Creed

Creed è l’operazione più rischiosa dell’intera saga (la sostituzione del protagonista), ma la benedetta unione tra le idee, il carisma e l’esperienza di Stallone e il talento grezzo ma genuino di Michael B. Jordan danno vita a un piccolo capolavoro, il film che segna ufficialmente il passaggio di Rocky alla terza età e l’ascesa di una nuova stella che prenderà il suo posto.

Rocky III

Hulk Hogan e Mr. T, la morte di Mickey, il fondo del barile e la forza di rialzarsi nonostante due sconfitte: se Rocky aveva inventato la formula e Rocky II l’aveva ripetuta, Rocky III la perfeziona e la ripulisce fino a farla scintillare. Se ci passate un paragone che non c’entra nulla ma forse un po’ sì, Rocky III sta a Rocky I come Super Mario Bros. 3 stava a Super Mario Bros., e ci sono ottimi motivi per sostenere che SMB3 fosse anche più bello di SMB.

Rocky

Ci rimangiamo subito tutto: è impossibile sostenere che Rocky III sia meglio di Rocky, perché Rocky è un raro esempio di film perfetto da cima a fondo, comprese le sue vicende produttive. Ammettetelo: quando avete cominciato questa classifica già sapevate che cosa ci avreste trovato al primo posto.

