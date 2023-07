Avengers Endgame ci ha lasciato alcune grandi certezze. Tra queste la morte di Iron Man e Steve Rogers che decide di restare nel passato per vivere al fianco del suo grande amore di gioventù Peggy Carter. Sappiamo altrettanto bene che Peggy, quando credeva che il suo Steve fosse morto, si è rifatta una vita, sposandosi e costruendo una famiglia. Ma chi è il fortunato marito?

L’attrice interprete di Peggy Carter, Hayley Atwell, rivela un cambiamento dell’ultimo secondo in Captain America – the Winter Soldier che ha aiutato a mantenere il mistero sulla vita familiare del personaggio. Racconta a Collider che c’era una foto accanto al letto di Carter in cui la donna era immortalata con marito e figli. Foto che il produttore Louis De Esposito ha rimosso appena prima di girare:

Ricordo quando stavamo girando che l’addetto agli oggetti di scena aveva messo una fotografia di fianco al letto di Peggy, una foto di Peggy con suo marito e i suoi figli e Louis De Esposito è arrivato di corsa appena prima che cominciassimo a girare. “Toglietela. Non lo sappiamo ancora. Non vogliamo limitarci suggerendo che questa è la persona che ha sposato“. E quindi l’hanno tolta, così io ho pensato: “Okay, questo è molto interessante“.

Continua:

Penso che siano molto bravi a dare al pubblico quello che vogliono e a eccedere le aspettative. Credo sia per questo che sono sempre attenti a dare al pubblico la giusta quantità di informazioni che ha bisogno di conoscere, per tenerlo agganciato, ma anche deliziarlo e sorprenderlo con nuove informazioni.

