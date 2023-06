Anthony Mackie ha parlato con Inverse di Captain America 4, il cinecomic Marvel attualmente in fase di riprese negli Stati Uniti.

L’attore ha parlato nello specifico della collaborazione con Harrison Ford, scelto per interpretare il generale Ross.

“Il primo giorno è stato così intimidatorio. Ero così nervoso cazz* che non ricordavo le battute. Parliamo di Harrison Ford, caz*o. Ha quest’aura così unica, che si scrolla di dosso facilmente perché è un uomo così affabile” ha spiegato. “È esattamente come dovrebbe essere una stella del cinema“.

Ha poi aggiunto: “Abbiamo trascorso un bel po’ di tempo insieme. Ross e Cap hanno sempre avuto quel rapporto, erano amici e si rispettavano a vicenda, ma si sono sempre scontrati. Nella storia il loro rapporto è così“.

L’attore ha poi aggiunto di non avere idea del perché il titolo sia passato da New World Order a Brave New World: “Non lo so, mi hanno detto che cambiavano il titolo e ho detto: ‘Ok, facciamolo’. Tutto qui“.

Captain America: Brave New World sarà il 4° film della Fase 5 e uscirà il 26 luglio 2024, sarà seguito poi da Thunderbolts. Alla regia Julius Onah su una sceneggiatura scritta dal creatore di Falcon and the Winter Soldier Malcolm Spellman in collaborazione con Dalan Musson.

Nel cast, oltre a Anthony Mackie, troviamo Tim Blake Nelson, Harrison Ford, Danny Ramirez, Xosha Roquemore, Carl Lumbly e Shira Haas. Liv Tyler ritorna nei panni di Betty Ross.

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate