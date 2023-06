Prosegue la lavorazione di Captain America 4 (New World Order) e, nel corso di una chiacchierata fatta con Esquire in vista dell’arrivo nelle sale d’Indiana Jones 5, Harrison Ford ha potuto parlare della sua esperienza sul set del cinecomic Marvel Studios.

L’attore, ricordiamo, interpreta il generale Ross dopo la scomparsa di William Hurt.

Queste le sue parole:

Ci sono giorni più complicati e altri più semplici, ci sono giornate di ogni tipo. L’agenda è tosta e sì, è anche divertente, ma non è una passeggiata al parco. Non è divertente in senso stretto. È lavoro.

Captain America: New World Order sarà il 4° film della Fase 5 e uscirà il 3 maggio 2024, sarà seguito poi da Thunderbolts. Alla regia Julius Onah su una sceneggiatura scritta dal creatore di Falcon and the Winter Soldier Malcolm Spellman in collaborazione con Dalan Musson.

Nel cast, oltre a Anthony Mackie, troviamo Tim Blake Nelson, Harrison Ford, Danny Ramirez, Xosha Roquemore, Carl Lumbly e Shira Haas. Liv Tyler ritorna nei panni di Betty Ross.

