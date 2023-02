Captain America 4: confermato l’inizio delle riprese, Harrison Ford sarà presidente degli Stati Uniti

In una recente intervista con con EW, Anthony Mackie ha parlato di Captain America: New World Order confermando quando inizieranno le riprese del capitolo Marvel numero 4 su Captain America.

“Inizieremo a girare tra un mese. Partiremo tra circa un mese, perciò siamo tutti impegnati negli ultimi preparativi e poi saremo pronti” ha commentato l’attore.

In un’altra intervista Kevin Feige ha parlato nello specifico di Harrison Ford e del suo Thaddeus Ross, rivelando alcuni dettagli fino ad ora ignoti:

È incredibile aver avuto l’occasione di incontrare e parlare con lui del ruolo. Non è mai stanco di tutto quello che fa, e questa è certamente una parte grossa per Thaddeus Ross, è il presidente degli Stati Uniti nel film. Con Harrison è inevitabile pensare a Air Force One, ad alcuni dei suoi confronti con il presidente in Sotto il segno del pericolo. C’è un rapporto particolare tra il presidente Ross e Sam Wilson, hanno un trascorso. Ma in questo film vedremo il raporto tra Captain America e il presidente degli Stati Uniti in un modo incredibile.

Captain America: New World Order sarà il 4° film della Fase 5 e uscirà il 3 maggio 2024, sarà seguito poi da Thunderbolts. Alla regia Julius Onah su una sceneggiatura scritta dal creatore di Falcon and the Winter Soldier Malcolm Spellman in collaborazione con Dalan Musson.

Nel cast, oltre a Anthony Mackie, troviamo Tim Blake Nelson, Harrison Ford, Danny Ramirez, Xosha Roquemore, Carl Lumbly e Shira Haas.