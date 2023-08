Captain America: Brave New World, come sappiamo, vedrà Anthony Mackie vestire per la prima volta sul grande schermo i doppi panni di Sam Wilson/Falcon e Captain America. Nel nuovo film, al suo fianco, troveremo anche Harrison Ford, per la prima volta nell’universo Marvel.

In un’intervista con The Wrap Anthony Mackie ha raccontato come è stato lavorare al fianco di Ford.

È divertente, quando arriva sul set non sai come comportarti con Harrison Ford, pensi: “Qualcuno prenda dell’acqua a Harrison“, ma lui non è per niente così.

Continua:

Ero sorpreso di come fosse spensierato e tranquillo, di quanto fosse entusiasta di far parte del film. Fa questo lavoro da così tanti anni e vederlo a 80 anni emozionato di far parte di questo universo è stato davvero eccitante e ci ha fatto capire quanto siamo fortunati, quanto sono fortunato di avere questo ruolo e di dare vita questi personaggi. Quindi è stato bellissimo.

Captain America: Brave New World uscirà nei cinema il 26 luglio 2024.

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate