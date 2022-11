Captain America: ecco la nuova replica in metallo dell’iconico scudo

In attesa di sapere di più riguardo il quarto film di Captain America (ovvero Captain America: New World Order) la Disney ha messo in commercio una nuova replica ufficiale dell’iconico scudo del supereroe questa volta realizzato in metallo.

Lo scudo ha un costo di $450 ed è corredato da una custodia in ecopelle.

Trovate tutte le informazioni tecniche dell’oggetto cliccando sull’immagine qua sotto:

Captain America: New World Order sarà il quarto film della Fase 5 e uscirà il 3 maggio 2024, sarà seguito poi da Thunderbolts.

