Captain America: Jeremy Strong stava per interpretare “il corpo” di Steve Rogers nel primo film

Jeremy Strong, star di Succession, ha rivelato di aver quasi “interpretato il corpo” di Steve Rogers nel cinecomic Marvel Captain America: il primo Vendicatore.

In una recente intervista al The Sunday Times l’attore ha infatti rivelato che anni fa quando era al verde aveva sentito di uno strano provino per “interpretare” il corpo pre-siero del super soldato di Steve Rogers. Il volto di Chris Evans sarebbe stato applicato digitalmente sul corpo di Strong:

Avevano bisogno di qualcuno che prestasse il corpo per la versione giovane di Steve Rogers prima di diventare un supereroe. Dissero di aver bisogno di un attore per la trasformazione poi avrebbero utilizzato la CGI per mettere un altro volto sopra al mio corpo.

Nonostante ci abbia effettivamente pensato, Strong ha poi deciso di non tentare ad entrare nell’UCM.

