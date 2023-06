La LEGO ha presentato un nuovo set della linea Marvel dedicato, nello specifico, all’iconico scudo di Captain America. Disponibile per l’acquisto a partire dal prossimo 1 agosto, lo scudo LEGO di Captain America è composto da ben 3128 pezzi e sarà commercializzato a 209,99€.

Trovate maggiori dettagli, e un po’ di foto, a seguire.

Lo scudo di Captain America

I fan adulti di Marvel potranno mettere in mostra la loro passione con questa ricreazione di uno degli oggetti più iconici dell’universo cinematografico Marvel. Lo Scudo di Capitain America LEGO® Marvel (76262) è un modello dettagliato e autentico, gratificante da costruire e piacevole da ammirare, anche quando l’attività di costruzione è stata completata.

Un emblema del bene contro il male

Il modello di 3.128 pezzi misura 47 cm di diametro e poggia su un supporto che incorpora una targhetta. Per maggiore comodità, una versione digitale delle istruzioni per la costruzione del set è disponibile nell’app LEGO Builder.

Famoso scudo: lo Scudo di Captain America LEGO® Marvel (76262) è un autentico modello da costruire ed esporre del famoso emblema del bene contro il male

Pronto per l’esposizione: lo scudo poggia su un supporto che incorpora una targhetta e viene fornito con una minifigure di Captain America con il proprio scudo e il martello di Thor, Mjölnir

Sfida gratificante: i modellisti possono immergersi in questo coinvolgente progetto mentre ricreano un pezzo di storia dei fumetti, mattoncino dopo mattoncino

Regalo per adulti: questo kit di costruzione pratico è il regalo perfetto per ogni fan di Marvel, amante dei progetti LEGO® o modellista

Pezzo da esposizione: il modello completo misura 47 cm di diametro

Utilizza il tuo dispositivo mobile: per maggiore comodità, una versione digitale delle istruzioni per la costruzione del set è disponibile sull’app LEGO® Builder

Istruzioni per la costruzione intuitive: i bambini possono scaricare l’app LEGO® Builder per un’esperienza di costruzione coinvolgente, con strumenti digitali per ingrandire e ruotare i modelli in 3D, salvare i set e monitorare i progressi

Rilassati e ricaricati: la gamma di set LEGO® per adulti offre un’esperienza di costruzione ed esposizione gratificante che perdura ben oltre il completamento dell’opera

Garanzia di qualità: i componenti LEGO® soddisfano i più rigorosi standard di qualità del settore, sono sempre di qualità uniforme, perfettamente compatibili e facili da montare

Garanzia di sicurezza: i mattoncini e i pezzi LEGO® vengono sottoposti a diversi test, tra cui caduta, riscaldamento, schiacciamento, torsione e vengono analizzati per garantire che soddisfino rigorosi standard di sicurezza globali

Le foto:

Captain America Scudo Lego

Captain America Scudo Lego

Captain America Scudo Lego

Captain America Scudo Lego

Captain America Scudo Lego

Captain America Scudo Lego











Vi ricordiamo che i Marvel Studios hanno in lavorazione Captain America: Brave New World. Alla regia Julius Onah su una sceneggiatura scritta dal creatore di Falcon and the Winter Soldier Malcolm Spellman in collaborazione con Dalan Musson.

Nel cast, oltre a Anthony Mackie, troviamo Tim Blake Nelson, Harrison Ford, Danny Ramirez, Xosha Roquemore, Carl Lumbly e Shira Haas. Liv Tyler ritorna nei panni di Betty Ross.

FONTE: LEGO

