Durante i SAG Awards, Brie Larson ha calcato il red carpet dell’evento ed è stata intervistata, tra gli altri, anche dai giornalisti di Extra, che hanno chiesto all’attrice una dichiarazione in merito al futuro di Carol Danvers nell’Universo Cinematografico Marvel.

Purtroppo l’attrice non è riuscita a dare nessun aggiornamento in merito e, dopo The Marvels, l’unica dichiarazione sul futuro di Captain Marvel e su quello che possiamo aspettarci dal suo personaggio nei prossimi film è la seguente:

“Non ho nulla da dirvi a riguardo, davvero”.

L’anno scorso, in realtà, l’attrice aveva lasciato intendere di essere a conoscenza di cosa stesse bollendo in pentola:

Non voglio che la Marvel mi faccia una ramanzina, ma c’è qualcosa, c’è sicuramente qualcosa che potrei dire in risposta alla domanda, ma non posso farlo. Credo ci sia ancora tantissimo in Carol e far parte di questa squadra ci ha fatto scoprire il personaggio come mai prima d’ora ed è bellissimo che si sia aperta così tanto. Ho amato il fatto che si sia tolta di dosso dei pesi e che abbia capito che non tutte le responsabilità debbano essere sue. Perciò credo ci sia ancora tanto da fare con lei.