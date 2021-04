Dal 27 aprile sarà possibile acquistare delle Crocs per adulti ispirate a Saetta McQueen, iconico protagonista del franchise ditargato Pixar Animation Studios.

Le calzature in questione avranno anche delle luci a LED e saranno disponibili a $49.99.

Ecco un’immagine del prodotto:

Qua sotto trovate la sinossi di Cars – Motori ruggenti:

La sinossi del secondo film:

Saetta McQueen e Cricchetto porteranno la loro amicizia verso una nuova elettrizzante avventura in giro per il mondo: il primo Gran Premio Mondiale che verrà assegnato all’auto più veloce di tutto il pianeta. Prima fermata: Giappone, Tokyo, dove un’antichissima tradizione si fonde con una sofisticata tecnologia all’avanguardia. Come un samurai dei giorni nostri, Cricchetto dovrà vestire i panni di un agente segreto nel momento in cui si troverà coinvolto improvvisamente in un caso di spionaggio internazionale.