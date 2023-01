Cary Elwes rivela quali sono i due film per cui è maggiormente riconosciuto dai fan

Se pensate che i fan riconoscano Cary Elwes soprattutto per il suo celebre ruolo ne La Storia fantastica, vi sbagliate. Nel cult di Rob Reiner l’attore interpreta il co-protagonista, il garzone Westley, ma non è questo il titolo su cui la gente che incontra gli fa più domande. Ecco invece quali sono:

Direi che è una combinazione dei miei personaggi in Saw e Robin Hood – Un uomo in calzamaglia. È molto raro che trovi qualcuno che sia un fan di entrambi.