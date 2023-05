In un’intervista con EW, Justin Simien, regista del nuovo adattamento de La casa dei fantasmi in arrivo in estate (GUARDA IL TRAILER), ha svelato alcuni retroscena sulla lavorazione. In particolare, ha raccontato come l’obiettivo del suo team era fare in modo che lo spettatore provasse lo stesso stupore dei visitatori quando si avvicinano per la prima volta all’esterno dell’attrazione presente nel Disneyland di New Orleans. Ecco le sue parole:

Si incontra davvero la villa come un ospite del parco, attraverso gli occhi di un nuovo cast che esplora il folklore insieme al pubblico. La sceneggiatura si basa sulla villa di New Orleans. Questo non vuol dire che non ci siano altre ville nel film.

In questo orizzonte, come punto di riferimento è stato utilizzato proprio l’omonimo film con Eddie Murphy, uscito nel 2003:

[Abbiamo guardato La casa dei fantasmi con Eddie Murphy per capire] come avremmo potuto andare fuori strada. Siamo arrivati al punto di essere ossessionati dall’angolazione con cui si vede per la prima volta la villa quando si entra nell’attrazione a Disneyland, quando la si vede attraverso i cancelli e si vedono i pilastri. Quell’angolazione deve essere perfetta. Eravamo così specifici. Quando si passa per la prima volta attraverso la sala da pranzo e si vedono i ballerini di valzer, quell’angolazione doveva essere giusta, perché è quella in cui si resta senza fiato mentre si è sulla ride.

Nel cast del nuovo La casa dei fantasmi, che uscirà nei cinema di tutto il mondo il 28 luglio, troviamo Jamie Lee Curtis, Owen Wilson, Jared Leto, Winona Ryder, Danny DeVito, Rosario Dawson, Dan Levy, LaKeith Stanfield e Tiffany Haddish. La casa dei fantasmi racconta di una donna e di suo figlio che si rivolgono a un variegato gruppo di cosiddetti esperti spirituali per aiutarli a liberare la loro casa da intrusi soprannaturali. Il film è prodotto da Dan Lin e Jonathan Eirich, mentre Nick Reynolds e Tom Peitzman sono i produttori esecutivi.

FONTE: EW

